بدء أعمال ترميم منارة بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 يوليو 2019, 03:35 مساء
جانب من أعمال ترميم منارة بنغازي ووضع الحواجز الأسمنتية بالطرق. (الإنترنت)

بدأت بلدية بنغازي بأعمال صيانة وترميم منارة بنغازي أحد أبرز معالم المدينة، بعد تضرر أجزاء منها نتجية العمليات العسكرية التي شهدتها المدينة الفترة الماضية.

وقالت بلدية بنغازي في إدراج على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن أعمال الصيانة والترميم، ستكون وفقاً للمعايير والمواصفات المعتمدة في ترميم المباني التاريخية وذلك حفاظا على الهوية التاريخية للمدينة ، تحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية، ويعد ضمن أعمال لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي.

كما تواصل البلدية بوضع العوارض الأسمنتية في الطرق والأراضي الفضاء واستبدال المتهالكة بجديدة ، بالتعاون مع الدفاع المدني، كما تستمر حملة أعمال النظافة وذلك حفاظا على الطرق والساحات والأماكن العامة من رمي المخلفات وتكدس القمامة.

هذا وأعلنت بلدية بنغازي بأنها ستشرع في إزالة كل العوائق بالقطعيات الواقعة في الطريق الدائري الرابع شارع العراق حتى مفترق شارع لبنان بمنطقة حي السلام، والعوائق الواقعة في مسار امتداد شارع الكويت وصولا إلى الدائري الخامس ، والعوائق الواقعة بالقرب من مفترق شارع القيروان و صولا إلى العوائق المحاذية للطريق الرئيسي بمنطقة طابلينو.

وأكدت أن هذه المخالفات التي تعيق حركة سير العمل بالمناطق المذكورة وتأخر عجلة العمل فأنها تؤكد بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة إتجاه كل هذه المخالفات التي تؤثر بشكل مباشر على سرعة إنجاز العمل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«داعش» ينشر تسجيلاً جديدًا من ليبيا لمقاتلين يبايعون البغدادي
ليبيا
«بركان الغضب» تنعي طيارين قتلا في حرب العاصمة
ليبيا
شركة طيران الراحلة تعلن التوقف عن التشغيل موقتًا
ليبيا
حفتر لـ«بلومبرغ»: حكومة الوفاق ليست هدفًا لعملياتنا وقرار طرح مبادرات ليس بيد ...
ليبيا
روسيا وتركيا تدعوان لوقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف التفاوض
ليبيا
وفاة الفارس الليبي محمد الصغير بعد صراع مع المرض
رياضة محلية
اتفاق بـ38 مليار دولار لإتمام طلاق مؤسس «أمازون»
منوعات
ماليزيا توقف مغنية أميركية
ثقافة وفن
حفتر: بيع النفط حق حصري للمؤسسة الوطنية المسؤولة عن تشغيل وإدارة القطاع
ليبيا
«الصحة العالمية»: قرابة ألف قتيل منذ بدء الاشتباكات جنوبي طرابلس
ليبيا
إلغاء الدوري وإخفاق الأمم.. ضربتان في رأس الكرة الليبية
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: إدانات دولية منفردة وفشل جماعي في مجلس الأمن بعد «قصف تاجوراء»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اتفاق بـ38 مليار دولار لإتمام طلاق مؤسس «أمازون»