كاجمان يناقش المشكلات الأمنية في مرزق

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 يوليو 2019, 03:13 مساء
كاجمان مع وفد مجلس الدولة. (إدارة التواصل)

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبدالسلام كاجمان، الأحد، مع النائب الأول للمجلس الأعلى للدولة محمد بقي، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى عن المنطقة الجنوبية، الأوضاع الأمنية في مدينة مرزق، والتواصل مع الأطراف كافة للمحافظة على السلم الأهلي في المدينة.

واستعرض اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، الحلول الممكنة لعودة الحياة إلى مدينة مرزق، وخلق مساحات للتعايش بين المكونات في المدينة، خاصة بعد الهجوم المسلح الذي تعرضت له في الفترة الماضية، وفق إدارة التواصل بمجلس الوزراء.

كما بحث اللقاء، العراقيل التي تحول دون تشغيل محطة أوباري الغازية للكهرباء، وضرورة قيام الشركة العامة للكهرباء بدورها لتشغيل المحطة في أقرب وقت ممكن، لحل مشكلة تذبذب التيار الكهربائي في المنطقة الجنوبية.

وفي وقت سابق اليوم، بحث كاجمان مع آمر ركن قوات حرس الحدود التابعة لحكومة الوفاق، اللواء نوري شراطة، الصعوبات التي تواجه حرس الحدود في أداء مهمته في حماية الحدود.

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