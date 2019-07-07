«الجلاء» يستقبل ثلاثة مصابين بالرصاص العشوائي في أماكن متفرقة

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأحد 07 يوليو 2019, 01:38 مساء
مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي. (الإنترنت)

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ثلاثة مدنيين بينهم طفلان أصيبوا برصاص عشوائي في أماكن متفرقة شرق البلاد.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى، فاديا البرغثي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد إن المستشفى استقبل فرج محمود عبدالسلام (60 عامًا) إثر إصابته بشظايا طلق ناري في منطقة الحليس غرب بنغازي، والطفلة رغب يعقوب صالج الهادي (10 أعوام) إثر إصابتها بإطلاقة (بي كي تي) في الرأس بمحل إقامتها في منطقة أم الصفصاف بمدينة البيضاء أثناء قيام شخص بالرماية في مناسبة اجتماعية بالقرب من منزلها.

وأوضحت البرغثي أن المستشفى استقبل أيضًا عبدالسلام صلاح الضراط (14 عامًا) إثر إصابته بشظايا إطلاق ناري في الرأس والرقبة واليد والبطن، بسبب رماية عشوائية في الهواء في مناسبة زفاف بالمنزل المجاور لمنزلهم في منطقة البركة في بنغازي.

ولا يزال مسلسل الرصاص العشوائي وإطلاق الأعيرة النارية مستمرًا رغم التحذيرات المتكررة من الجهات المختصة. وغالبية الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح، نتيجة فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق.

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