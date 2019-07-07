«القابضة للاتصالات» تعلن إطلاق 23 مشروعًا استثماريًا في سبتمبر المقبل

طرابلس - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأحد 07 يوليو 2019, 01:06 مساء
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب. (الإنترنت)

أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات الدكتور فيصل قرقاب بدء تنفيذ 23 مشروعًا استثماريًا بمختلف المدن الليبية في شهر سبتمبر المقبل من العام الجاري.

وأشار قرقاب في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد إلى عقد سلسلة اجتماعات آخرها مع ممثلي نقابة شركة البنية بمختلف فروع الشركة على مستوى ليبيا، مشيرًا إلى استعراض البرامج والتحديات والعراقيل الإدارية والفنية التي يواجهها موظفو الشركة وطرق حلحلتها والتغلب عليها.

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ونوه قرقاب إلى أهمية شركة البنية والدور الرئيس الذي تمثله الشركة لقطاع الاتصالات، والخطط والمشاريع الاستثمارية الجديدة المستهدفة التي قدمها رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالمنعم الحجاجي باجتماع الجمعية العمومية في شهر مارس الماضي، والتي يبلغ عددها 23 مشروعًا استثماريًا بمختلف المدن الليبية ستساهم وبشكل كبير في تحسين وتطوير الشركة وحلحلة العديد من المشاكل التي تمر بها الشركة في الوقت الحالي.

ومن المقرر بدء تنفيذ هذه المشاريع الاستراتيجية الجديدة والمعتمدة من الجمعية العمومية في شهر سبتمبر المقبل حسب الخطة الموضوعة، حيث تهدف هذه المشاريع إلى تغيير شركة البنية بشكل جذري لجعلها أهم شركة استثمار عقاري في البلاد، وذلك من خلال رفع قدرات الشركة الاستثمارية والمالية وتحقيق عوائد ربحية، والتي بدورها ستضمن الاستقلالية المالية للشركة.

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