كاجمان يبحث دعم حرس الحدود

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 يوليو 2019, 12:34 مساء
كاجمان و امر حرس الحدود خلال لقاء في طرابلس اليوم «إدارة التواصل»

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الأحد، مع آمر ركن قوات حرس الحدود التابعة لحكومة الوفاق، اللواء نوري شراطة، الصعوبات التي تواجه حرس الحدود في أداء مهمته في حماية الحدود.

وتناول اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، سبل دعم حرس الحدود بالشكل اللازم لحماية البلاد من عصابات التهريب والجماعات الإرهابية، وفق الإمكانات التي تمكن الحرس من أداء مهامه على الوجه المطلوب، حسب إدارة التواصل بمجلس الوزراء.

وتعاني الحدود الليبية من مشكلات تهريب الوقود، كما تنشط الجماعات الإرهابية على الحدود مع دول الجوار.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حفتر لـ«بلومبرغ»: حكومة الوفاق ليست هدفًا لعملياتنا وقرار طرح مبادرات ليس بيد ...
ليبيا
روسيا وتركيا تدعوان لوقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف التفاوض
ليبيا
وفاة الفارس الليبي محمد الصغير بعد صراع مع المرض
رياضة محلية
اتفاق بـ38 مليار دولار لإتمام طلاق مؤسس «أمازون»
منوعات
ماليزيا توقف مغنية أميركية
ثقافة وفن
حفتر: بيع النفط حق حصري للمؤسسة الوطنية المسؤولة عن تشغيل وإدارة القطاع
ليبيا
«الصحة العالمية»: قرابة ألف قتيل منذ بدء الاشتباكات جنوبي طرابلس
ليبيا
إلغاء الدوري وإخفاق الأمم.. ضربتان في رأس الكرة الليبية
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: إدانات دولية منفردة وفشل جماعي في مجلس الأمن بعد «قصف تاجوراء»
ليبيا
السيسي وترامب يستعرضان هاتفيا الوضع في ليبيا
ليبيا
كونتي: السراج عليه مسؤولية اتخاذ الجهود اللازمة لمنع نشوب الأزمة الإنسانية
ليبيا
الرئيس بوتين: لدينا علاقات متوازية مع السيد حفتر والوفاق
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اتفاق بـ38 مليار دولار لإتمام طلاق مؤسس «أمازون»