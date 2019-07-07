تركز على ليبيا.. المفوضية الأوروبية تدعم برامج جديدة للهجرة بـ61.5 مليون يورو

زورق مهاجرين في البحر المتوسط. (أرشيفية. رويترز)

وافقت المفوضية الأوروبية على خمسة برامج جديدة لمعالجة قضايا الهجرة في شمال أفريقيا، بلغ إجمالي قيمتها 61.5 مليون يورو.

ووفق ما أوردته المفوضية، عبر موقعها الإلكتروني، تعزز هذه البرامج الجديدة، التي تم تبنيها في إطار الصندوق الإنمائي للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي لأفريقيا، الإجراءات المستمرة لحماية ومساعدة اللاجئين والمهاجرين المستضعفين في شمال أفريقيا.

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وتركز هذه البرامج بشكل خاص على ليبيا، من أجل تحسين الظروف المعيشية لمواطنيها وقدرتهم على التحمل، وكذلك تعزيز الفرص الاقتصادية وهجرة اليد العاملة والتنقل في بلدان شمال أفريقيا.

وقبل قرابة أسبوع، تعرض مركز لإيواء المهاجرين في تاجوراء (15 كلم شرق طرابلس) لقصف جوي، أسفر عن مقتل نحو 53 شخصًا، إضافة إلى إصابة عشرات آخرين.

وفيما دان الاتحاد الأوروبي، على لسان الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغيريني هذا الاعتداء، لفت إلى استعداده لتعزيز جهود حماية المهاجرين واللاجئين، مرحبًا بجهود مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة في ليبيا في هذا السياق.