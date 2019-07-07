برامج تدريبية للكوادر الصحية الليبية في المجر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 يوليو 2019, 10:20 صباحا
وكيل وزارة الصحة والقائم بالأعمال المجري. (وزارة الصحة)

اتفق وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد هيثم عيسى، مع القائم بالأعمال في السفارة المجرية لدى ليبيا غابور باب على إبرام اتفاقية تعاون بين البلدين تتضمن تنفيذ برامج تدريبية للعاملين الصحيين في ليبيا داخل دولة المجر.

جاء ذلك بناءً على مقترحات قدمتها وزارة الصحة بحكومة الوفاق شرط أن يستكمل الاتفاق في صورته النهائية في زيارات لاحقة يتم الإعداد لها، وفق الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما بحث الجانبان جملة من الملفات المهمة، من بينها آلية علاج الجرحى الليبيين، وتسهيل إجراءات منح التأشيرة المجرية للمرضى والجرحى، وتنظيم زيارات لأطباء متخصصين من دولة المجر للمستشفيات والمصحات الليبية.
 

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