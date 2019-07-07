بمشاركة السراج.. انطلاق القمة الأفريقية في النيجر اليوم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 يوليو 2019, 08:39 صباحا
السراج لدى وصوله إلى النيجر السبت. (الصفحة الرسمية لرئيس المجلس الرئاسي)

يشارك رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج في أعمال الدورة الاستثنائية الثانية عشرة لمؤتمر الاتحاد الأفريقي التي تنطلق اليوم في نيامي عاصمة النيجر.

ووصل السراج مساء السبت إلى نيامي، وجرى استقبال رسمي له لدى وصوله إلى مطار نيامي، قبل أن يتوجه إلى مقر إقامته. وتستمر القمة على مدار يومين، وتبحث عددًا من الملفات السياسية والاقتصادية التي تهم القارة الأفريقية، حسب الصفحة الرسمية لرئيس المجلس الرئاسي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ويحضر الملف الليبي بقوة في لقاء القادة الأفارقة، حيث سيلقي رئيس المجلس الرئاسي كلمة خلال جلساته، في حين هيمنت نقاشات حادة على أعمال اجتماع مجلس الأمن والسلم للاتحاد الأفريقي في نيامي حول مصير المهاجرين الأفارقة المتواجدين في ليبيا، وبدرجة أقل حرب العاصمة.

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