شركة طيران الراحلة تعلن التوقف عن التشغيل مؤقتاً

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 يوليو 2019, 10:47 مساء

أعلنت شركة طيران الراحلة، التوقف عن العمل مؤقتا، معللة قرارها بسبب «الظروف الراهنة بالإضافة للتأخير الحاصل في بعض الإجراءات المصرفية»,

وقال الشركة في بيان اليوم، «تعتذر شركة الراحلة للطيران لزبائنها الكرام لإعلانها التوقف مؤقتا عن التشغيل نظرا للظروف الراهنة، بالإضافة للتأخير الحاصل في بعض الإجراءات المصرفية بين المصارف التجارية المحلية والدولية».

وطالبت الشركة عملاءها المتواجدين في ليبيا بالاتصال بمكاتب الحجز لتغيير مواعيد الحجز أو استرجاع قيمة تذاكرهم، كما طالبت عملاءها المتواجدين في الخارج بالاتصال بمكاتب الشركة في إسطنبول أو تونس لترتيب العودة على خطوط أخرى.

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