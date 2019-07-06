روسيا وتركيا يدعوان لوقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف التفاوض

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 يوليو 2019, 06:12 مساء
الرئيس التركي إردوغان ونظيره الروسي بوتين (أرشيفية : الإنترنت)

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، اليوم السبت، في مكالمة هاتفية، على «الحاجة لوقف سريع لإطلاق النار في ليبيا واستئناف عملية التفاوض»، وعبر الطرفان عن قلقهما إزاء تفاقم الوضع الليبي.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي التابع للكرملين، نقلته وكالة سبوتنيك الروسية، أن أردوغان، عبر عن تعازيه في وفاة البحارة الروس في بحر بارنتس.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت عن اندلاع حريق في جهاز أبحاث المياه العميقة، داخل المياه الإقليمية الروسية يوم 1 يوليو الماضي، ما أسفر عن مصرع 14 بحارا.

وأعطى «بوتين»، تعليمات، لوزير الدفاع سيرغي شويغو بالتوجه شخصيا إلى سيفيرومورسك والوقوف على أسباب الحادث، بالإضافة إلى مساعدة ودعم عائلات البحارة الذين لقوا مصرعهم.

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