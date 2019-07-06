اتفاقية تعاون طبي بين «صحة الوفاق» والمجر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 يوليو 2019, 05:11 مساء
وكيل وزارة الصحة محمد هيثم عيسى، مع القائم بالأعمال في السفارة المجرية لدى ليبيا، غابور باب، 6 يوليو 2019 (صحة الوفاق)

اتفق وكيل عام وزارة الصحة محمد هيثم عيسى، والقائم بالأعمال في السفارة المجرية لدى ليبيا غابور باب على إبرام اتفاقية تعاون بين البلدين تتضمن تنفيذ برامج تدريبية للعاملين الصحيين الليبيين في دولة المجر، بناءً على مقترحات تقدمها وزارة الصحة الليبية شرط أن يستكمل الاتفاق في صورته النهائية في زيارات لاحقة يتم الإعداد لها.

وشمل الاتفاق، تعزيز التعاون في المجالات الطبية بين البلدين، وفق بيان لوزارة الصحة بحكومة الوفاق.

وأوضح البيان أن الطرفين بحثا عددًا من الملفات المهمة، من بينها آلية علاج الجرحى الليبيين وتسهيل إجراءات منح التأشيرة المجرية للمرضى والجرحى، فضلًا عن تنظيم زيارات لأطباء متخصصين من دولة المجر للمستشفيات والمصحات الليبية.

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