«المركزي» يأذن لمصرف «اليقين» بمزاولة نشاطه.. والافتتاح الرسمي خلال 4 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 يوليو 2019, 03:48 مساء
عدد من أعضاء الإدارة والعاملين بمصرف «اليقين» (الإنترنت)

قال العضو المؤسس لمصرف «اليقين» حسين عقيل إن المصرف حصل على موافقة المصرف المركزي بمزاولة نشاطه، مشيرا إلى أنه سيكون مصرفًا إلكترونيًا من الدرجة الأولى ورقميًا بشكل كامل.

وأضاف عقيل إن الإدارة العامة للمصرف في المنطقة الجنوبية، وخصوصًا سبها، منوهًا إلى بدء العمل من طرابلس، حيث سيتم الافتتاح الرسمي بعد ثلاثة أو أربعة أشهر.

وتابع في تصريحات إلى جريدة «صدى» الاقتصادية، أن المصرف المركزي اعتمد قبل نحو عام تكوين مجلس إدارة يضم 10 أعضاء، منوهًا إلى موافقة إدارة المركزي في العام 2013 على تأسيس بنوك إسلامية خاصة يكون إحداها للمنطقة الشرقية وآخر للمنطقة الغربية، بالإضافة إلى مصرف «يقين» للمنطقة الجنوبية.

وأوضح عقيل أن المصرف المركزي اشترط أن يكون كل مصرف من تلك المصارف الإدارة العامة فى إقليمه، بهدف المساهمة في التنمية المكانية في كل المدن الليبية، ويحق لكل مصرف افتتاح فروع فى باقي أنحاء ليبيا.

وذكر أن أحد هذه المصارف انطلق منذ عام وهو المصرف الليبي الإسلامي، في حين لا يزال المصرفيين الآخرين، اليقين و السراج، حيث من المنتظر افتتاح الأول بعد نحو ثلاثة أو أربعة أشهر، بينما لم يتحصل مصرف السراج إلى الآن من البنك المركزي على الإذن لمزاولة نشاطه.

وأكد أن رأس مال المودعين الذي سيبدأ به مصرف «يقين» يبلغ 100 مليون دينار، و المكتتب به حاليا 250 مليون دينار، جرى تجميعها عبر سوق الأوراق المالية، بقيمة اسمية 100 دينار للسهم الواحد.

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