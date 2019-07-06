ليبيا تحتاج 71 دولارًا لبرميل النفط لتجنب عجز الموازنة

ألقى الانهيار المتسارع لسعر برميل النفط منذ عام 2014 وتذبذب إنتاج ليبيا بظلاله على اقتصاد البلاد المعتمد على صادرات المحروقات حيث يبقى بحاجة إلى متوسط سعر 71.3 دولار للبرميل لتفادي عجز الموازنة العام الجاري.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية نقلًا عن صندوق النقد الدولي قوله إن ليبيا بحاجة إلى هذا السعر من أجل موازنة ميزانيتها، خلال العام الجاري، وذلك غداة اتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، تمديد اتفاقها لخفض إنتاج النفط لمدة 9 أشهر أخرى، حتى مارس المقبل استثنيت منه.

و رغم ملامسة أسعار النفط 70 دولارًا بموجب اتفاق بين «أوبك» ومنافسيها، خلال الفترة الماضية إلا أن العجز لا يزال المسيطر الرئيسي على موازنة ليبيا التي يمثل النفط الممول الرئيس لموازناتها.

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وتسعى ليبيا إلى سعر عادل لبرميل النفط لإحداث توازن بين المصروفات والإيرادات وعدم الدخول في أزمة عجز الموازنة. وتعول مؤسسة النفط على إنتاج 1.3 مليون برميل إلى 1.5 مليون برميل نفط يومياً، على أساس سعر نفط 67 دولارًا للبرميل في موازنة العام.

وصرح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط صنع الله خلال قمة أوبك بفيينا إن ليبيا فقدت 25 مليون برميل من النفط هذه السنة فقط من حصتها بسبب الإغلاقات.

وأضاف ان التطورات الحاصلة في شرق ليبيا، بعد التهديدات بقفل الإنتاج، تجعل إنتاج أكثر من 700 ألف برميل من النفط في خطر في حالة عدم التزام المجتمع الدولي بتطبيق قرارات مجلس الأمن. وأشار إلى أن ليبيا تواجه مصاعب في الحفاظ على إنتاجها الحالي البالغ حوالي 1.3 مليون برميل يوميا.

وتاثرت أسعار خام نفط برنت بالتوترات في ليبيا منذ شهر أبريل الماضي واتفاق أوبك بينما استقر سعر سلة خامات أوبك عند 60 ر65 دولارًا للبرميل الجمعة الماضية مسجلًا بذلك انخفاضًا طفيفًا حيث كان قد بلغ 61ر65 دولارًا الخميس الفارط ، حسبما أفادت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الثلاثاء على موقعها الإلكتروني.

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وطالب صنع الله، بأن تظلّ ليبيا مستثناة من أي إجراءات تتعلّق بتخفيض إنتاج النفط عالميًا، وأن يكون لها الحقّ في تعويض فاقد حصتها السوقية الناجمة عن الصراعات.

واندلعت في الرابع من أبريل الماضي اشتباكات بين قوات الجيش التابعة للقيادة العامة وأخرى تابعة لحكومة الوفاق، وأسفرت تلك الاشتباكات المستمرة في محيط العاصمة طرابلس عن مقتل 739 شخصًا وإصابة 4407 آخرين، حسب منظمة الصحة العالمية.

ولم يشهد إنتاج النفط أية معوقات منذ اندلاع حرب العاصمة طرابلس؛ فيما استهدفت اعتداءات محدودة بعض المرافق النفطية منذ الرابع من أبريل.

وشدد صنع الله، على أن المؤسسة الوطنية للنفط تراقب عن كثب التطورات الحاصلة في شرق ليبيا، بعد التهديدات بقفل الإنتاج، «سيكون إنتاج أكثر من 700 ألف برميل من النفط في خطر في حالة عدم التزام المجتمع الدولي بتطبيق قرارات مجلس الأمن».

وأوضح أن المؤسسة الوطنية للنفط تواجه مصاعب للحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية بقرابة 1.3 مليون برميل يوميًا بسبب الوضع الهش، مؤكدًا أن سلامة الموظفين تظلّ على رأس أولوياتنا، وقد يقتضي الأمر سحب كافة العاملين من المواقع التي يتم استغلالها عسكريًا لأن «عسكرة المنشآت تعيق الحفاظ على الإنتاج وزيادته».

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وأضاف أن الكيانات الموازية تسعى لتوقيع عقود وتصدير النفط بخصومات كبيرة أقل من أسعار البيع الرسمية، بالتزامن مع حملات تضليل إعلامي وحملات علاقات عامة للتأثير على الأمم المتحدة، موضحًا أن المؤسسة على تواصل مع المجتمع الدولي لضمان الالتزام بقرارات مجلس الأمن.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، ارتفاع إيراداتها خلال شهر مايو الماضي بنسبة 24%، لتسجل 2.3 مليار دولار، بزيادة 448 مليون دولار مقارنة بشهر أبريل الماضي.

واستعرض صنع الله، التوقعات الحالية لإنتاج النفط في ليبيا، والمخاطر الناجمة عن الصراع القائم بين الجيش التابع للقيادة العامة والقوات التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس، في حديثه مع الصحفيين خلال قمة الأوبك المنعقدة في فيينا.

وأرجعت المؤسسة، في بيان، هذا الارتفاع إلى استقرار أسعار النفط العالمية، وارتفاع عدد شحنات النفط الخام في أواخر شهر أبريل، والتي تم تسلمها وتسويتها ضمن حسابات شهر مايو الماضي. وأنفقت المؤسسة أكثر من 725 مليون دولار أميركي على عمليات الاستكشاف والحفر منذ العام 2018 وحتى الآن، وفق صنع الله.