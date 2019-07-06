حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت (6 يوليو 2019)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 يوليو 2019, 11:13 صباحا

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن طقس اليوم السبت يشهد استمرارًا للأجواء الصيفية، مع ارتفاع نسبة الرطوبة على المناطق الساحلية، بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (31-36مْ) على المناطق الساحلية، وتكون ما بين (37-41مْ) على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:
السماء صافية إلى ظهور سحب متفرقة، ومن المتوقع ظهور شبورة مائية أثناء الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الأخضر وسهل بنغازي، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (29-34مْ) على المناطق الساحلية، وما بين (36-40مْ) على الدواخل.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (38-43مْ).

الكفرة - السرير- تازربو:
السماء صافية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (38-40مْ).

بيان بدرجات الحرارة ليوم السبت (الأرصاد)
بيان بدرجات الحرارة ليوم الأحد (الأرصاد)
بيان بدرجات الحرارة ليوم الإثنين (الأرصاد)
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