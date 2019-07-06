ويليامز تلتقي الناطقة باسم مبادرة «سيدات ليبيا لإنقاذ الوطن»

نائبة رئيس البعثة الأممية ستيفاني وليامز أثناء لقائها الناطقة باسم مبادرة «سيدات ليبيا لإنقاذ الوطن» أمينة الحاسية، 5 يوليو 2019 (البعثة الأممية)

التقت نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، أمس الجمعة، الناطقة باسم مبادرة «سيدات ليبيا لإنقاذ الوطن» أمينة الحاسية، والتي اطلعتها على رؤية النساء بشأن المخرج من الأزمة الراهنة في البلاد.

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وخلال اللقاء الذي كشفت عنه البعثة الأممية، أكدت ويليامز على أهمية دور النساء في العملية السياسية وبناء وتنمية ليبيا.

ونقلت المبادرة عبر «فيسبوك» أن اللقاء تطرق أيضًا لمشروع تفعيل دستور الاستقلال و«الدعوة إلى الشرعية الملكيةالدستورية»، الذي تراه المبادرة «الحل الوحيد» للحفاظ على أمن وإستقرار وسلامة ليبيا.

وفي يناير الماضي، أطلقت مئات السيدات الليبيات مبادرة «سيدات ليبيا لإنقاذ الوطن»، مناشدات كل أبناء الشعب الليبي شرقًا وغربًا وجنوبًا للوقوف مع هذه المبادرة. ونشرت الحاسية على صفحتها على «فيسبوك» نص المبادرة التي حملت اسم «سيدات ليبيا لإنقاذ الوطن» وتكونت من 6 محاور ووقع عليها أكثر من 200 سيدة ليبية.

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وطالبت الموقعات على المبادرة بـ«المناداة بصاحب الاستحقاق في ولاية العهد الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي ملكًا للبلاد وتحمّل مسؤولياته الدستورية كاملة وتشكيله لحكومة وحدة وطنية وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ وانتخاب مجلس نواب خلال سنة واحدة من تاريخ عودة الشرعية الدستورية».

نائبة رئيس البعثة الأممية ستيفاني وليامز أثناء لقائها الناطقة باسم مبادرة «سيدات ليبيا لإنقاذ الوطن» أمينة الحاسية، 5 يوليو 2019 (البعثة الأممية)