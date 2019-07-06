عقيلة صالح يكشف لـ«بوابة الوسط» عن 5 شروط لقبول مبادرة السراج

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 06 يوليو 2019, 01:15 صباحا

وضع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، 5 شروط لقبول مبادرة رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، التي أطلقها قبل 20 يوم.

وقال المستشار عقيلة صالح لـ«بوابة الوسط» ليل الجمعة على السراج أن« يصدر قرار رسمي بوقف تخصيص المبالغ المالية لمجوعات المليشيات في طرابلس وإخضاع المصرف المركزي لممثلين يختارهم مجلس النواب، ويصدر بيان يتبرأ فيه من تحالفاته الراهنة مع الميليشيات الإرهابية في طرابلس».

وأضاف: «لابد من الإعتراف بدور الجيش الوطني الليبي وقيادته في محاربة الإرهاب والتطرف وسحب تحركاته الرسمية تجاه إدانة عمليات الجيش الوطني الليبي في كافة المحافل الدولية والإفراج فورا عن المعتقلين داخل معتقلات الميليشيات».

ننشر أبرز بنود مبادرة السراج لحل الأزمة السياسية في ليبيا

وتابع قائلاً: «فائز السراج وداعميه بالداخل والخارج هم السبب الرئيس في إفشال وتقويض كافة جهود التسوية السياسية بتحالفتهم الواضحة والصريحة مع جماعات وميليشيات إرهابية».

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أطلق في 16 يونيو الماضي مبادرة لحل الأزمة الليبية، تضمنت 6 محاور منها الدعوة لملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، والاتفاق على قاعدة دستورية لإجراء انتخابات، وتشكيل لجان مشتركة بإشراف الأمم المتحدة، وآليات تفعيل الإدارة اللامركزية، والعدالة التنموية الشاملة لكل مناطق ليبيا.

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