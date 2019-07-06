الرئاسة التركية: إردوغان يطالب المشير حفتر بإنهاء هجومه على طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 يوليو 2019, 12:42 صباحا

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، لإنهاء ما سماها «الهجمات غير الشرعية» التي تشنها قوات الجيش التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، وذلك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الليبي فايز السراج الجمعة، وفق ما أعلنت الرئاسة التركية.

وقالت الرئاسة في بيان إن «الرئيس التركي جدد دعمه للحكومة المعترف بها دوليا وحض على إنهاء الهجمات غير الشرعية لقوات حفتر»، بحسب وكالة «فرانس برس».

والتقى إردوغان السراج في أسطنبول في وقت سابق الجمعة.

السراج يلتقي إردوغان في إسطنبول

وتشهد ضواحي العاصمة الليبية طرابلس، مواجهات مسلحة منذ الرابع من أبريل الماضي، بين قوات الجيش التابعة للقيادة العامة، والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، مما خلف مئات القتلى والجرحى، فضلا عن عشرات الآلاف من النازحين، بحسب منظمات عالمية.

ووفق بيان الرئاسة التركية، أبلغ إردوغان، السراج أن حكومة الوفاق الليبية تحظى بدعم أنقرة في محاولتها لضمان السلام والاستقرار فى ليبيا.

وكان إردوغان قال الخميس «نأمل في غضون فترة قصيرة أن تأتي فرصة لليبيا لإجراء انتخابات وأن يحصل الناس على فرصة تمثيل ديموقراطي لحقوقهم».

واحتجزت قوات الجيش التابعة للقيادة العامة، ستة بحارة أتراك هذا الأسبوع بعدما حمّل المشير خليفة حفتر، أنقرة مسؤولية خسارته لمدينة غريان، القاعدة الخلفية الرئيسية لقواته والواقعة على بعد نحو مئة كيلومتر جنوب غرب العاصمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الصحة العالمية»: قرابة ألف قتيل منذ بدء الاشتباكات جنوبي طرابلس
ليبيا
إلغاء الدوري وإخفاق الأمم.. ضربتان في رأس الكرة الليبية
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: إدانات دولية منفردة وفشل جماعي في مجلس الأمن بعد «قصف تاجوراء»
ليبيا
السيسي وترامب يستعرضان هاتفيا الوضع في ليبيا
ليبيا
كونتي: السراج عليه مسؤولية اتخاذ الجهود اللازمة لمنع نشوب الأزمة الإنسانية
ليبيا
الرئيس بوتين: لدينا علاقات متوازية مع السيد حفتر والوفاق
ليبيا
في العدد 189: الصدى الدولي لمذبحة تاجوراء ورأي النقض المصرية في تعويضات عائلة ...
ليبيا
انتحار زوجة شابة في أجدابيا تأثرا بمقتل زوجها في «حرب العاصمة»
ليبيا
الصحافة الأميركية: حرب مزدوجة في ليبيا وحماية المهاجرين مسؤولية مشتركة
ليبيا
قانون جديد يجعل من الدوري الإيطالي «جنة» للاعبين في سوق الانتقالات
رياضة عالمية
باشاغا: حكومة الوفاق تدرس إغـلاق مراكز إيواء المهاجرين
ليبيا
الموافقة على مقترح إعادة غدامس إلى لائحة التراث العالمي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تخلص من دهون البطن بهذا المشروب