«مستشفى الهضبة العام» يتسلّم جهاز مقطعي مزوّد بتقنيات تصوير تستخدم لأول مرة في ليبيا

جهاز تصوير مقطعي CT SCAN 128 SLICE، من إنتاج شركة فيليبس الألمانية يصل مستشفى الهضبة العام, 5 يوليو 2019 (وزارة الصحة)

تسلّم مستشفى الهضبة العام (الخضراء سابقًا) جهاز تصوير مقطعي CT SCAN 128 SLICE، من إنتاج شركة فيليبس الألمانية مزود بتقنيات تصوير متطورة تستخدم لأول مرة في ليبيا.

ووفقا لبيان لوزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق، سيعمل الجهاز داخل قسم الأشعة التشخيصية بالمستشفى على إجراء فحص مقطعي للقلب والشرايين والدماغ والعمود الفقري والأورام، كما يحوي الجهاز تطبيقات خاصة بتصوير الصدر والبطن والحوض للأطفال والكبار وقياس كثافة العظام بدقة عالية.

وكانت وزارة الصحة جهزت مستشفى الهضبة العام بوحدة مناظير متكاملة للجهاز الهضمي (منظار تشخيصي بالموجات فوق الصوتية ومنظار القنوات الصفراوية و2 منظار علوي و2 منظار سفلي)، وجهاز غسيل وتعقيم أجهزة المناظير و6 أجهزة مراقبة وظائف خاص بالعمليات، إلى جانب 7 أجهزة مراقبة وظائف حيوية خاص بالعناية و5 أجهزة دعم تنفس خاصة بحديثي الولادة و6 أجهزة تنفس خاصة بالكبار والأطفال إلى جانب معدات كاملة لقسم العلاج الطبيعي.