مؤسسة النفط ترحب بـ«التزام حفتر بشرعية المؤسسة وحقها الحصري بتصدير النفط الليبي»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 يوليو 2019, 11:42 مساء

عبر مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، عن ترحيبه بإعلان القائد العام للجيش التابع للقيادة العامة، المشير خليفة حفتر، عن شرعية المؤسسة وحقها الحصري بتصدير النفط الليبي، وذلك وفقا للقوانين الوطنية والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وداعت المؤسسة في بيان اليوم، إلى ضرورة «حل المؤسسة الموازية، التي حاولت سرقة النفط الليبي وتسويقة بأسعار بخسة، ووضع حد للمحاولات الرامية إلى تقسيم قطاع الطاقة في ليبيا.. إن الفشل المتكرر لمحاولات المؤسسة الموازية كان نتيجة دعم المجتمع الدولي المستمر لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة».

حفتر: بيع النفط حق حصري للمؤسسة الوطنية المسؤولة عن تشغيل وإدارة القطاع

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، إن «النفط الليبي ملك لكافّة الليبيين، ووحدة المؤسسة الوطنية للنفط أمر أساسي لضمان وحدة ليبيا.. المؤسسة هي الجهة المستقلّة الوحيدة المسؤولة عن إدارة قطاع النفط في ليبيا».

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