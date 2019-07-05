مصرع شخصين جراء انقلاب سيارتهما شرق منطقة البريقة

السيارة التي انقلب على الطريق العام شرق منطقة البريقة. (الإنترنت)

لقي شخصين مصرعهما جراء انقلاب سيارتهما على الطريق العام شرق منطقة مرسى البريقة (80 كلم غرب مدينة أجدابيا)، على ما أفاد رئيس قسم المرور والتراخيص بالبريقة التابع لمديرية أمن الهلال النفطي صالحين المقريف «بوابة الوسط» اليوم الجمعة.

وقال المقريف لـ«بوابة الوسط» إن حادث السير وقع بالطريق العام على بعد 13 كلم شرق منطقة مرسى البريقة، مشيرا إلى أن الوفاة حدثت فور انقلاب السيارة وأن جثامين المتوفين نقلت إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى البريقة إلى حين إتمام تصاريح الدفن من قبل النيابة العامة.

وأوضح المقريف أن السيارة كان يقودها المواطن على سالم خليفة منصور العماري (40 عاما) من سكان منطقة العمامرة بمدينة الخمس، وكان برفقته ميلاد محمد خليفة مفتاح العماري (69 عامًا) وهو أحد سكان مدينة الخمس غرب البلاد.

وأكد رئيس قسم المرور والتراخيص بالبريقة التابع لمديرية أمن الهلال النفطي أن وفاة السائق ومرافقه كانت ساعة وقوع الحادث.