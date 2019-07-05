مستشفى الهضبة في طرابلس يتسلم جهاز تصوير مقطعي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 يوليو 2019, 10:00 مساء
مستشفى الهضبة العام في طرابلس يستلم جهاز تصوير مقطعي، 5 يوليو 2019، (صحة الوفاق)

تسلّم مستشفى الهضبة العام في طرابلس، جهاز تصوير مقطعي، من إنتاج شركة فيليبس الألمانية، مزود بتقنيات تصوير متطورة تستخدم لأول مرة في ليبيا.

ويستخدم الجهاز في إجراء فحوص مقطعية للقلب والشرايين والدماغ والعمود الفقري والأورام، كما يحوي تطبيقات خاصة بتصوير الصدر والبطن والحوض، وقياس كثافة العظام بدقة عالية، وفق بيان على صفحة وزارة الصحة بحكومة الوفاق بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

يذكر أن المستشفى استقبل خلال الفترة الماضية، مناظير متكاملة للجهاز الهضمي، وجهاز غسيل وتعقيم أجهزة المناظير، وست أجهزة مراقبة وظائف خاص بالعمليات، وسبع أجهزة مراقبة وظائف حيوية خاص بالعناية وخمس أجهزة دعم تنفس خاصة بحديثي الولادة، وست أجهزة تنفس خاصة بالكبار والأطفال إلى جانب معدات كاملة لقسم العلاج الطبيعي.

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