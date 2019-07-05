سيالة يطالب بموقف أفريقي موحد «يدين العدوان على طرابلس»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 يوليو 2019, 08:42 مساء
سيالة يلقي كلمة في الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بالنيجر, 5 يوليو 2019, (خارجية الوفاق)

قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، إن حكومته تتطلع إلى موقف أفريقي موحد «يدين العدوان على طرابلس ويدعو القوات المعتدية إلى العودة إلى أماكنها التي انطلقت منها».

وشدد سيالة، في كلمة ألقاها في عاصمة النيجر نيامي بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، على أن عثور قوات حكومة الوفاق الوطني على أسلحة متطورة في مدينة غربان بعد دخولها يعد دليلا واضحا على تلقي قوات القيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر دعما كبيرا من بعض الدول وهو ما يعد خرقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وفق قوله.

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