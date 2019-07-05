روسيا تؤكد دعمها التسوية السلمية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 يوليو 2019, 07:30 مساء
الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا (أرشيفية: الإنترنت)

دعت وزارة الخارجية الروسية إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكدة دعمها للتسوية السلمية للأزمة، من خلال وساطة الممثل الخاص لأمين الأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة.

وأعربت الناطقة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، في بيان، عن «قلق روسيا بشأن أنباء قصف مركز إيواء للمهاجرين في تاجوراء، ما أسفر عن مقتل 56 شخصًا وإصابة أكثر من 130 آخرين».

اقرأ أيضًا: اعتقال روسيين اثنـين في طرابلس التقيا سيف القذافي بتهمة التخطيط للتأثير في الانتخابات

وطالبت، القوات المتحاربة والأطراف السياسية بـ«الدخول في حوار، والعودة إلى العملية السياسية الشاملة؛ للتغلب على انقسام البلاد، وتشكيل مؤسسات  موحدة، قادرة على إعادة السلام والازدهار».

وأكدت استعداد موسكو لتقديم المساعدة الممكنة لحل الأزمة، بالاشتراك مع الأطراف الدولية المعنية، متابعة: «نطالب المجتمع الدولي بمواصلة جهوده لوقف المواجهات العسكرية في ليبيا، وتحقيق المصالحة الوطنية في أقرب وقت».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إلغاء الدوري وإخفاق الأمم.. ضربتان في رأس الكرة الليبية
رياضة محلية
السيسي وترامب يستعرضان هاتفيا الوضع في ليبيا
ليبيا
كونتي: السراج عليه مسؤولية اتخاذ الجهود اللازمة لمنع نشوب الأزمة الإنسانية
ليبيا
الرئيس بوتين: لدينا علاقات متوازية مع السيد حفتر والوفاق
ليبيا
في العدد 189: الصدى الدولي لمذبحة تاجوراء ورأي النقض المصرية في تعويضات عائلة ...
ليبيا
انتحار زوجة شابة في أجدابيا تأثرا بمقتل زوجها في «حرب العاصمة»
ليبيا
الصحافة الأميركية: حرب مزدوجة في ليبيا وحماية المهاجرين مسؤولية مشتركة
ليبيا
قانون جديد يجعل من الدوري الإيطالي «جنة» للاعبين في سوق الانتقالات
رياضة عالمية
الموافقة على مقترح إعادة غدامس إلى لائحة التراث العالمي
ليبيا
أميركا تعرقل إصدار بيان عن مجلس الأمن يدين قصف مركز المهاجرين في تاجوراء
ليبيا
بالفيديو.. ميسي يهاجم حكم «الكلاسيكو» ويشكك في اتحاد أميركا الجنوبية
رياضة عالمية
إنشاء 5 صالات رياضية بطرابلس
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تخلص من دهون البطن بهذا المشروب