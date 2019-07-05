«داخلية الموقتة» توجه بحصر العمالة الوافدة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 يوليو 2019, 06:51 مساء
وزير الداخلية في الحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، (الإنترنت: أرشيفية)

أصدر وزير الداخلية في الحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، اليوم الجمعة، تعليماته بحصر العمالة الوافدة داخل بنغازي. وأشار القرار إلى أن هذا الإجراء جاء لـ«تحسين الأوضاع الأمنية في المدينة»، وفق وكالة الأنباء الليبية في البيضاء.

ووجه مدير أمن بنغازي، عميد عادل عبد العزيز، بتبليغ أصحاب الأنشطة التجارية والخدمية والصناعية، بضرورة تعبئة استمارة لكل عامل لديهم.

ودعا عبد العزيز، أصحاب الأنشطة إلى تقديم البيانات المطلوبة إلى قسم التحريات العامة بالمديرية، محذرًا من غلق المنشآت التي لا تستجيب للقرار.

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