رئيس برلمان إندونيسيا: ندعم حكومة الوفاق ونرفض «فرض الرأي بالقوة»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 يوليو 2019, 04:47 مساء
لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، مع رئيس البرلمان الإندونيسي، بامبانج سوسيتيو، 5 يونيو 2019، (مجلس الدولة)

قال رئيس البرلمان الإندونيسي، بامبانج سوسيتيو، إن بلاده تدعم بـ«قوة» حكومة الوفاق، وتؤيد «الشرعية والديمقراطية في ليبيا»، مؤكدًا رفضها «استخدام القوة لفرض الرأي».

ونوه سوسيتيو، خلال لقائه مع رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد خالد المشري، اليوم الجمعة، بأن حرص بلده على تنمية العلاقة الاقتصادية مع ليبيا خاصة في مجال النفط والغاز، وأن تتسع العلاقة لتشمل مجالات أخرى عديدة كالتعليم والعمالة، وفق بيان على صفحة مجلس الدولة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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من جانبه، أشاد المشري، بالدور الذي تلعبه إندونيسيا، ومكانتها بين الدول الإسلامية، إضافة إلى تأثيرها في السياسة الخارجية العالمية خاصة كونها عضوًا في مجلس الأمن، مشددًا على حاجة ليبيا إلى دعم إندونيسيا.

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