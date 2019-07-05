إيني: لا تغيير للإنتاج في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 يوليو 2019, 03:47 مساء
الرئيس التنفيذي لـ(إيني) كلاوديو ديسكالزي (آكي)

قالت مجموعة «إيني» الإيطالية للطاقة إنه لم يطرأ أي تغيير على نشاطها الإنتاجي في ليبيا.

اقرأ أيضًا: «البريقة للنفط»: خزانات دوارة الغاز بالزويتينة مطابقة للمواصفات القياسية

وفي تصريحات للصحفيين لدى وصوله الجمعة إلى مجمّع اتحاد الزراعيين الإيطاليين «كولديرتي»، في بلدة كاستيلو سفورتسيسكو بميلانو (شمال)، رد الرئيس التنفيذي لشركة (إيني) للطاقة، كلاوديو ديسكالزي على السؤال: «ما هي الأوضاع في ليبيا؟»، بالقول: «إن الإنتاج هو نفسه دائمًا»، مختتمًا بالقول إن «جميع حقول الغاز تتركز في منطقة جنوب العاصمة طرابلس»، وفق ما أوردت وكالة «آكي» للأنباء.

وكان الاتحاد الدولي لقطاع النفط «FederPetroli»، الذي يضم عملاق الطاقة الإيطالي «إيني» وشركة النفط الليبية «Noc»، قد رأى أن «ليبيا بلد في حالة حرب ينبغي الهرب منه».

وطالب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الإثنين الماضي، بأن تظلّ ليبيا مستثناة من أي إجراءات تتعلّق بتخفيض إنتاج النفط عالميًا، وأن يكون لها الحقّ في تعويض فاقد حصتها السوقية الناجمة عن الصراعات، «فقدت ليبيا 25 مليون برميل من النفط هذه السنة فقط من حصتها بسبب الاغلاقات».

اقرأ أيضًا: صنع الله: لابد أن تظلّ ليبيا مستثناة من أي إجراءات تتعلّق بتخفيض إنتاج النفط عالميا

وأوضح أن المؤسسة الوطنية للنفط تواجه مصاعب للحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية بقرابة 1.3 مليون برميل/ يوم بسبب الوضع الهش، مؤكدًا أن سلامة الموظفين تظلّ على رأس أولوياتهم، وقد يقتضي الأمر سحب كافة العاملين من المواقع التي يتم استغلالها عسكريًا لأن «عسكرة المنشآت تعيق الحفاظ على الإنتاج وزيادته».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتحار زوجة شابة في أجدابيا تأثرا بمقتل زوجها في «حرب العاصمة»
ليبيا
قانون جديد يجعل من الدوري الإيطالي «جنة» للاعبين في سوق الانتقالات
رياضة عالمية
الموافقة على مقترح إعادة غدامس إلى لائحة التراث العالمي
ليبيا
أميركا تعرقل إصدار بيان عن مجلس الأمن يدين قصف مركز المهاجرين في تاجوراء
ليبيا
بالفيديو.. ميسي يهاجم حكم «الكلاسيكو» ويشكك في اتحاد أميركا الجنوبية
رياضة عالمية
إنشاء 5 صالات رياضية بطرابلس
رياضة محلية
ليلة دامية في تاجوراء وإدانات دولية لمقتل وجرح عشرات المهاجرين
ليبيا
7 لاعبين تحت تهديد الاستبعاد في المنتخب الليبي
رياضة محلية
«فيسبوك» و«يوتيوب» تتصدّيان للعلاجات الزائفة على الإنترنت
علوم وتكنولوجيا
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل المناضل محمد بشير المغيربي
ثقافة وفن
عادل إمام يتقدم نجوم الفن في عزاء عزت أبو عوف (صور)
ثقافة وفن
وزير داخلية الوفاق لـ«بوابة الوسط»: طائرة ليست ليبية قصفت مركز إيواء تاجوراء
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تخلص من دهون البطن بهذا المشروب