فيديو يرصد لحظة القصف الجوي على مركز الإيواء بتاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 يوليو 2019, 02:30 مساء
آثار قصف مركز إيواء تاجوراء (الإنترنت)

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو يظهر لحظة القصف الجوي الذي استهدف مركز إيواء المهاجرين بتاجوراء (15 كلم شرق طرابلس) وأسقط عشرات القتلى والمصابين.

اقرأ أيضًا: ليلة دامية في تاجوراء وإدانات دولية لمقتل وجرح عشرات المهاجرين

وقد أظهر مقطع الفيديو آثار قصف جرى على مرحلتين؛ الأولى في الدقيقة 28 من الساعة الحادية عشر مساء يوم 2 يوليو الجاري، بينما كانت الثانية أشد قوة في حدود الدقيقة 39 من الساعة نفسها.

وأوضحت كاميرات المراقبة الملحقة بمركز الإيواء أشخاصًا يهرولون في أعقاب الانفجارين، بينما يحاولون إنقاذ محتجزين داخل مقر المركز.

اقرأ أيضًا: استمرار احتجاز مئات المهاجرين في مركز إيواء تاجوراء بعد يوم من القصف

وكان مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، الجمعة، أعلن أن حصيلة القصف بلغت 53 قتيلاً، فيما أكدت وزارة العدل بحكومة الوفاق أن عدد الضحايا وصل إلى 60 قتيلًا إضافة إلى 77 مصابًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتحار زوجة شابة في أجدابيا تأثرا بمقتل زوجها في «حرب العاصمة»
ليبيا
قانون جديد يجعل من الدوري الإيطالي «جنة» للاعبين في سوق الانتقالات
رياضة عالمية
الموافقة على مقترح إعادة غدامس إلى لائحة التراث العالمي
ليبيا
أميركا تعرقل إصدار بيان عن مجلس الأمن يدين قصف مركز المهاجرين في تاجوراء
ليبيا
بالفيديو.. ميسي يهاجم حكم «الكلاسيكو» ويشكك في اتحاد أميركا الجنوبية
رياضة عالمية
إنشاء 5 صالات رياضية بطرابلس
رياضة محلية
ليلة دامية في تاجوراء وإدانات دولية لمقتل وجرح عشرات المهاجرين
ليبيا
7 لاعبين تحت تهديد الاستبعاد في المنتخب الليبي
رياضة محلية
«فيسبوك» و«يوتيوب» تتصدّيان للعلاجات الزائفة على الإنترنت
علوم وتكنولوجيا
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل المناضل محمد بشير المغيربي
ثقافة وفن
عادل إمام يتقدم نجوم الفن في عزاء عزت أبو عوف (صور)
ثقافة وفن
وزير داخلية الوفاق لـ«بوابة الوسط»: طائرة ليست ليبية قصفت مركز إيواء تاجوراء
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تخلص من دهون البطن بهذا المشروب