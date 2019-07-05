«الصحة العالمية»: قرابة ألف قتيل منذ بدء الاشتباكات جنوبي طرابلس

عمال الإنقاذ ينتشلون جثث القتلى بعد قصف جوي استهدف مركزًا إيواء المهاجرين في تاجوراء (ا ف ب)

أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، الجمعة، ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات جنوبي طرابلس منذ اندلاعها مطلع أبريل الماضي بين قوات القيادة العامة وقوات حكومة الوفاق إلى قرابة «ألف قتيل»، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تغريدة على حسابها في «تويتر»، إن حصيلة الضحايا منذ اندلاع الاشتباكات جنوبي طرابلس وصل إلى «نحـو ألف قتيل وأكثر من 5 آلاف جريح». كما أكدت المنظمة ارتفاع حصيلة القصف الجوي الذي استهدف مركز إيواء المهاجرين بتاجوراء (15 كلم شرق طرابلس) إلى 53 قتيلاً و140 جريحًا.

وبدوره، أكد جويل ميلمان الناطق باسم المنظمة الدولية للهجرة من جنيف، ارتفاع حصيلة القتلى المهاجرين إلى 53 قتيلاً. وقال ميلمان، في بيان صحفي أوردته «فرانس برس»، إن «بين القتلى 6 أطفال»، مشيرًا إلى أن المركز كان يضم أكثر من 600 مهاجر يمثلون جنسيات 17 دولة معظمهم أفارقة.

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وتعرض أحد عنابر مركز إيواء المهاجرين بتاجوراء والذي كان فيه أكثر من 120 مهاجرًا من جنسيات أفريقية ليلة الثلاثاء الماضي، إلى قصف جوي اتهمت حكومة الوفاق الوطني قوات القيادة العامة بتنفيذه.

لكن اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القيادة العامة، نفى مسؤوليتهم عن القصف، متّهمًا خصومه في طرابلس بـ«تدبير مؤامرة» في محاولة لـ«إلصاق التهمة بالقوات المسلحة».

وبين الضحايا مهاجرون من الجزائر والمغرب والسودان والصومال وموريتانيا، بحسب ما أكد الخميس لـ«فرانس برس» أمين الهاشمي ناطقًا باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق. ولا يزال نحو 300 مهاجر غير شرعي موجودين في مركز إيواء تاجوراء، بحسب صفاء المسيهلي مسؤولة الاتصال بالمنظمة الدولية للهجرة في ليبيا.

وتواصل قوات القيادة العامة منذ الرابع من أبريل هجومها للسيطرة على طرابلس، حيث مقرّ حكومة الوفاق. وتسبّبت المعارك في نزوح أكثر من 100 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.