«الصحة العالمية»: حصيلة قصف مركز إيواء تاجوراء تبلغ 53 قتيلاً

آثار الهجوم الجوي في تاجوراء (منظمة الصحة العالمية في ليبيا)

أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، الجمعة، أن حصيلة القصف الجوي الذي استهدف مركز إيواء المهاجرين بتاجوراء (15 كلم شرق طرابلس) بلغت 53 قتيلاً، لترتفع الحصيلة الإجمالية منذ بدء العمليات العسكرية بين قوات القيادة العامة وقوات حكومة الوفاق إلى قرابة ألف قتيل.

وكانت وزارة العدل بحكومة الوفاق أعلنت أن عدد ضحايا هجوم تاجوراء ارتفعت إلى 60 قتيلًا إضافة إلى 77 مصابًا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تغريدة على حسابها في «تويتر» ووفق ما أوردت «فرانس برس»، إن «حصيلة الهجوم الذي استهدف مركز إيواء تاجوراء ارتفعت إلى 53 قتيلاً و130 جريحًا»، مؤكدةً ارتفاع حصيلة الضحايا منذ اندلاع الاشتباكات جنوب طرابلس إلى «قرابة ألف قتيل وأكثر من 5 آلاف جريح».

وطالبت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الدولية للهجرة والاتحاد الأوروبي بالتعاون مع السلطات الليبية، من أجل إعادة المهاجرين إلى أوطانهم، وحث دولهم على استقبالهم، وتوطين من تستدعي ظروفه في بلد ثالث.

