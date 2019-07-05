بالوثائق.. «القانون الدولي» ينصف ليبيا في قضية تعويضات أرض حنا

تفاصيل جديدة كشفها ملف قضية الحكم القضائي الصادر في مصر ضد الدولة الليبية بتعويض ورثة حنا حبيب كامل بمبلغ 261 مليون دولار عن أراض أممتها الدولة في السبعينات، إذ اطلعت «الوسط» على الأسانيد القانونية التي قدمها محامي الدولة الليبية إلى محكمة النقض المصرية، ورأي نيابة النقض المصرية في هذا الشأن، وذلك قبل أقل من شهرين من صدور حكم النقض في هذه القضية التي تشغل الرأي العام الليبي، وتثير مخاوف مراقبين من تكرار هذه الدعوى القضائية.

واستندت المذكرة التي قدمها محامي الدولة الليبية، واطلعت «الوسط» على نسخة منها إلى «عدم اختصاص المحاكم المصرية دولياً بنظر الدعاوي، تأسيساً على مبدأ في القانون الدولي يقر بأن حق الدولة في القضاء في المنازعات الخاصة بأعمال سيادتها هو حق لصيق بها لا تستطيع دولة أخرى مباشرته».

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وتعود جذور تلك القضية إلى ستينات القرن الماضي، حيث كانت إحدى العائلات المصرية من أصول فلسطينية، تمتلك 200 ، حوالي ( 700 فدان)هكتار بطريق السواني طرابلس، وفي العام 1970 جرى تأميم هذه الأراضي بموجب القانون رقم 135 لسنة 1970 بنقل ملكية بعض الأملاك للدولة الليبية وتعويض أصحابها، لتدخل العائلة منذ الثمانينات في سلسلة قضايا ضد الدولة الليبية أمام المحاكم المصرية التي كانت تقضي برفض القضية لعدم الاختصاص.

لكن، في أكتوبر من العام الماضي، أصدرت محكمة جنوب القاهرة في مصر حكمًا بإلزام الدولة الليبية بتعويض نيفين كامل حبيب وورثة نقولا حنا حبيب بمبلغ يقدر بنحو 261 مليون دولار. وجرى نقل قيمة التعويض من وديعة المصرف الليبي الخارجي في بنك قناة السويس لصالح حساب نيفين كامل حبيب حنا والمختصمين معها.

محامي الدولة الليبية قال في مذكرته إلى محكمة النقض في أبريل الماضي إن «تلك الأراضي تمت مصادرتها وفق القانون رقم 135 لسنة 1970 الذي أصدرته الدولة الليبية من خلال ممارستها سيادتها على أراضيها، وتنعدم ولاية القضاء في أية دولة أخرى عليه»، وأشار إلى أن «نزع الملكية لصالح المنفعة العامة مقابل تعويض عادل ليس فعلاً ضاراً أو غير مشروع، كما أنه وقع في الإقليم الليبي فكيف يمتد أثره إلى الأراضي المصرية».

وطالبت الدولة الليبية، حسب المذكرة المقدمة إلى محكمة النقض، بـ«وقف تنفيذ حكم التعويض لما قد يحمله من عواقب وخيمة يتعذر تداركها، أقلها استحالة استرداد المبلغ المحكوم به من عائلة حنا، لصرفه على أغراضهم أو تحويله خارج البلاد»، لافتة إلى أن «الجهات المحجوز عليها تستثمره داخل مصر وتدفع عن إدارته ضرائب للحكومة المصرية».

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التطور البارز كان قبول نيابة النقض المصرية طعن الحكومة الليبية، بل وأقرت -وفق مذكرة قضائية شارحة «عدم اختصاص القضاء الوطني المصري ولائياً بنظر النزاع لتمتع أعمال السيادة التي تصدر عن الحكومة الليبية بالحصانة القضائية»، مشيرة إلى أن «على المحكمة أن تقضي بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها ما لم تتنازل الدولة عن تلك الحصانة فتقبل ولاية قضاء دولة أخرى»، ونبهت إلى أن «اتفاقية التكامل بين ليبيا ومصر والسودان خلت مما يفيد إقرار أطرافها بالتنازل عن الحصانة القضائية المقررة لكل منهم».

اللافت أيضًا، وفق وثائق ومحاضر قضائية حصلت عليها «الوسط»، أن تلك العائلة طرقت أبواب المحاكم المصرية شمالاً وجنوباً منذ العام 1980 بحثاً عن تعويض عن أراضٍ باعت جزءاً منها قبل تأميمها في العام 1970، وقفز مبلغ التعويض من 26 مليون دولار إلى 261 مليون دولار.

وحسب وثائق قانونية، قضت محكمة استئناف أسيوط في العام 1982 بإلغاء حكم بتعويض عائلة حنا بمبلغ 26 مليون دولار من أصول الدولة الليبية، لعدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى، استناداً إلى أن الدولة الليبية تتمتع بالحصانة القضائية في مواجهة الولاية القضائية للدولة المصرية، وفقاً لمبادئ القانون الدولي العام، وهو ما تكرر أيضاً أمام محكمة النقض المصرية في العام 1986 التي أقرت بالأمر نفسه.

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في العام 1992، أعادت عائلة حنا محاولاتها التي لا يصيبها الوهن، لكن هذه المرة في محكمة مصر الجديدة، لتنجح في استصدار حكم بتعويض يقدر بـ19 مليون دولار، لكن محكمة شمال القاهرة ألغت الحكم ورفضت الحجز على أموال الدولة الليبية لعدم الاختصاص، وهو ما أقرته محكمة استئناف القاهرة أيضًا.

وفي العام 2019 كان لهم ما أرادوا، وصدر حكم قضائي من محكمة في القاهرة بتعويض عائلة حنا بمبلغ 261 مليون دولار، والحجز على أموال الدولة الليبية، وتجنيب مبلغ التعويض من أرصدة الاستثمارات الليبية ببنك قناة السويس، وهو الحكم الذي أيدته محكمة استئناف القاهرة، لتصبح الكلمة الأخيرة لمحكمة النقض المصرية في أغسطس المقبل.

ويقول مصدر مسؤول من إدارة القضايا في الدولة الليبية لـ«الوسط»: إن «التعويض حق مشروع، والدولة الليبية لن تمتنع عن دفع التعويضات العادلة لكن شريطة أن تكون بحكم قضائي صادر عن المحاكم الليبية صاحبة الولاية القانونية في هذا الشأن»، ويأتي هذا التصريح بالتزامن مع زيارة يجريها مندوبون عن إدارة قضايا الدولة إلى مصر لبحث التفاصيل والدفوعات القانونية المقرر تقديمها إلى محكمة النقض المصرية في جلسة السابع والعشرين من أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ وفد ليبي رفيع المستوى زيارة إلى القاهرة الأسبوع المقبل لإجراء لقاءات مع مسؤولين مصريين، ويضم الوفد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ووزير العدل المفوض بحكومة الوفاق، ورئيس إدارة القضايا، والقائم بأعمال النائب العام، ومندوبين عن ديوان المحاسبة، والمصرف المركزي.

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وحسب قرار صادر عن المجلس الأعلى للقضاء، فإن «الموفدين سيجرون اتصالات بكافة الجهات ذات العلاقة في مصر لاستبيان ملابسات صدور الحكم وإجراءات تنفيذه». حيث من المنتظر أن يتصل أعضاء الوفد الليبي بعدة جهات قضائية ومالية ومصرفية في مصر، وهي المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل ومحافظ البنك المركزي والمصرف العربي الدولي وبنك قناة السويس، على أن يقدموا تقريراً وافياً عن سبل تلافي آثار الحكم على الأموال الليبية.

يأتي ذلك وسط مخاوف من أن تفتح هذه القضية شهية الكثيرين في بعض الدول على المضي قدماً نحو خطوة مماثلة، إذ إن هناك ضغوطاً متزايدة لاستخدام الضرائب المتراكمة على الأصول الليبية في المملكة المتحدة لصالح ضحايا الجيش الجمهوري الإيرلندي، وهو الأمر الذي قد يدفع نحو استنزاف مقنن للأموال الليبية في ساحات القضاء الأجنبي.