جريدة «الوسط»: إدانات دولية منفردة وفشل جماعي في مجلس الأمن بعد «قصف تاجوراء»

في ليلة دامية سقط فيها عشرات القتلى والجرحى بين مهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية، إثر قصف جوي تعرض له مركز إيواء تاجوراء في العاصمة طرابلس، مما أثار غضباً دولياً ودعوات لتحقيق مستقل، لكن مجلس الأمن الذي عقد جلسة طارئة على خلفية الواقعة، فشل مرة أخرى في إصدار قرار يتعامل مع الوضع في ليبيا، خاصة بشأن حرب العاصمة التي تدور منذ ثلاثة أشهر، محدثة مئات القتلى وآلاف الجرحى وعشرات الآلاف من النازحين، إلى جانب ما تخلفه من دمار مادي.

تعرض المركز للقصف في حدود الساعة الثانية عشرة ليلاً، إذ أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فرع تاجوراء في صفحته عبر «فيسبوك»، «تعرض مركز إيواء تاجوراء للمهاجرين غير الشرعيين لقصف جوي عنيف أودى بحياة عدد كبير من المهاجرين بين جرحى ووفيات».

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ولاحقًا، قال مسؤول مكتب الإعلام بغرفة الطوارئ لمركز الطب الميداني، مالك مرسيط، في تصريح إلى «الوسط» إن «القصف الذي استهدف مركز إيواء تاجوراء للمهاجرين غير الشرعيين أسفر عن سقوط 40 قتيلاً وأكثر من 80 جريحًا».

فور وقوع القصف، دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بـ«أشد العبارات الجريمة التي استهدف فيها الطيران التابع لقوات القيادة العامة مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء».

وطالب المجلس «البعثة الأممية لدى ليبيا إرسال لجنة تقصي حقائق لمعاينة موقع القصف»، كما طالب «المجتمع الدولي من خلال الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية باتخاذ موقف واضح من هذه الانتهاكات المستمرة ووقف العدوان».

من جانبها أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تغريدة على حسابها في موقع «تويتر» عن «قلقها العميق إزاء المعلومات الواردة عن استهداف مركز تاجوراء لاحتجاز المهاجرين بغارات جوية ومقتل لاجئين ومهاجرين»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

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لكن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، قال في تصريح إلى «الوسط» إن «الطائرة التي قامت بالقصف غير اعتيادية وليست من الطائرات الحربية التي تملكها ليبيا»، مطالباً «المجتمع الدولي بضرورة التحقيق في الأمر».

ودعا الاتحاد الأفريقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، إلى «تحقيق مستقل لضمان محاسبة المسؤولين عن القصف الذي وصفه بالجريمة الرهيبة بحق مدنيين أبرياء».

ودان رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، القصف الجوي ضد مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في تاجوراء، لافتاً إلى أنه «يرقى بوضوح إلى مستوى جريمة حرب»، وأن «على المجتمع الدولي تطبيق العقوبات الملائمة على من أمر ونفذ وسلّح هذه العملية».

ودعا سفير بريطانيا لدى ليبيا، مارتن رينولدز، إلى الإغلاق الفوري لمراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، ونقلهم إلى أماكن آمنة عقب هجوم مركز تاجوراء، محذراً في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» من أن الهجوم سيزيد من وتيرة التدمير في ليبيا، داعياً كل الأطراف إلى وقف الاقتتال وبدء الحوار.

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وأعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، في بيان «ينضم الاتحاد الأوروبي إلى الدعوة الموجهة للأمم المتحدة إلى فتح تحقيق فوري حول مرتكبي هذا الهجوم المروع»، فيما طالبت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية في بيان مشترك بتحقيق مستقل لتحديد المسؤول عن الهجوم على مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في تاجوراء.

ودعا البيان إلى الإغلاق الفوري لمركز الإيواء، وتقديم ضمانات بحماية المهاجرين في ليبيا.

غير أن الملاحظ هو أن كل هذه الإدانات الدولية عبَّرت عن مواقف انفرادية، إذ اكتفت كل دولة باتخاذ موقف يدين عملية القصف، بينما فشلت في اتخاذ موقف جماعي محدد وقوي، وتحديداً في مجلس الأمن الذي اجتمع الأربعاء بشكل طارئ لمناقشة هذا المستجد في الوضع الليبي، إلا أنه فشل مرة أخرى في إصدار قرار بالخصوص، كان ينتظره المراقبون المتابعون الشأن الليبي، مما زاد من علامات الاستفهام حول طبيعة الموقف الدولي مما يجري في ليبيا.

وبينما تستمر الاتهامات والاتهامات المضادة بين طرفي الحرب، لم تتوقف عمليات القصف الجوي على بعض الأماكن في العاصمة طرابلس، منها قاعدة معيتيقة الجوية حيث يوجد المطار المدني الوحيد الآن في العاصمة طرابلس، بعد قصف وحرق مطار العاصمة في أحداث ما عرف بـ«عملية فجر ليبيا» العام 2014.

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وفي غياب الحل السياسي الذي تدعو إلى العودة إليه الأمم المتحدة والأطراف الدولية المؤثرة، تستمر وتيرة الحرب في الأطراف الجنوبية لطرابلس بين قوات القيادة العامة للجيش، وعلى رأسها المشير خليفة حفتر، وقات حكومة الوفاق، وهي حرب مرشحة للتصعيد، بسبب تغذيتها من أطراف إقليمية تضخ السلاح، كل للطرف الذي تؤيده، في خرق لقرارات مجلس الأمن بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، ودون أن يتخذ المجلس أي قرار فاعل بوضع حد لهذا الخرق.

وقد دفع ذلك المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إلى القول: «إن أي حديث عن حظر السلاح، أصبح نكتة سمجة»! ويتساءل كثيرون من متابعي الشأن الليبي، ومن الليبيين أنفسهم، ما إذا كان هذا الموقف الدولي العاجز عن اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار في ليبيا، هو عجز فعلي جراء الخلاف في الرؤى بين الأطراف الدولية المؤثرة، أم أن ذلك يوحي بعدم ممانعة دولية لاستمرار حرب، تنتج في النهاية طرفاً يحوز اعترافاً دولياً، كشريك رئيسي وحيد في التعامل مع الأزمة الليبية، رغم ما يصدر بين حين وآخر من تأكيدات على أن حل الأزمة لن يكون عسكرياً، بل سياسي، عبر دعم خطة الأمم المتحدة.