ترامب والسيسي يتفقان هاتفيًا على تكثيف جهود تسوية الأزمة الليبية

قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتفق خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تكثيف الجهود المشتركة لتسوية الأزمة الليبية.

قال الناطق باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن «الاتصال استعرض عددًا من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الوضع في ليبيا، حيث أكد الرئيس السيسي موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة مصر لجهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات والميليشيات المسلحة، التي تمثل تهديداً ليس فقط على ليبيا بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط».

وأوضح السفير راضي أن «الرئيس ترامب أكد - من جانبه - أهمية الخروج من الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية، التي تمثل تهديداً لأمن المنطقة بأكملها، حيث تم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار»، حسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط «أ ش أ».

وتطرق الاتصال إلى تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد السيسي «دعم مصر لخيارات وإرادة الشعب السوداني الشقيق في ظل موقف مصر الثابت بالاحترام الكامل لسيادة السودان، وعدم التدخل في شئونه الداخلية، مع ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية لمساعدة السودان على الخروج من أزمته والحفاظ على استقراره وأمنه لما فيه صالح الشعب السوداني».

وأضاف راضي أن «الاتصال تناول عددًا من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، حيث أكد الرئيسان الحرص على تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وأعربا عن تطلعهما لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين».

كما تضمن الاتصال تقديم الرئيس السيسي التهنئة للرئيس والشعب الأمريكي بمناسبة عيد استقلال الولايات المتحدة الموافق في الرابع من يوليو، حسب البيان.