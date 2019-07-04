الرئيس بوتين: لدينا علاقات متوازية مع السيد حفتر والوفاق

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الخميس 04 يوليو 2019, 11:01 مساء

اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه من «الضروري وباسرع ما يمكن وقف النزاع المسلح» في ليبيا، مشيراً إلى أنه لديه «علاقات متوازية» مع المشير خليفة حفتر وحكومة الوفاق.

وقال فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في روما الخميس: «لابد من التنسيق في الملف الليبي حيث يسوء الوضع وينمو عدد العمليات الإرهابية والضحايا ومن الضروري وقف اطلاق النار في ليبيا وفتح مجال الحوار وبدء العملية السياسية والتخلص من الانقسام في هذا البلد، وتشكيل المؤسسات الدولة الموحدة وهذا من الضروري».

وأضاف: «نحن لا نرغب أن نغرق في هذه الازمة ولكن لدينا علاقات متوازية مع السيد حفتر والوفاق والطرفان قد زارا موسكو ونرى من الضروري وباسرع ما يمكن وقف النزاع المسلح وبناء الحوار والاتفاق وكيف يمكن إعادة بناء الدولة الليبية».

ولفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن «ما يقلقني هو انتقال المسلحين من إدلب بسورية إلى ليبيا ومن الصعب فهم هذا الأمر».

وحول أزمة المهاجرين قال بوتين: «يجب أن نتذكر متى بدأت هذه الأزمة؟»، وأستطرد: «هدم الدولة في ليبيا ومؤسسات الدولة وحسب ما أفهم أن هذا قرار كان من الناتو وقصف ليبيا والنتيجة أمامنا واضحة».

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وتابع قائلاً: «إن الدولة الليبية جرى تدميرها وإننا نرى هناك الفوضى والصراعات المسلحة المختلفة وأنا أعتقد أن روسيا لاتتحمل مسؤولية حل هذه الازمة بل يجب أن يحلها من افتعل هذه الأزمة».  

وأشار بوتين إلى أنه «يجب أن لا ننسى ونحن نوحد جهودنا مع إيطاليا إعادة الحوار بين الأطراف المتصارعة في ليبيا ومساعدة الشعب الليبي في إعادة البناء مؤسسات الدولة في هذه البلد».

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