الحرس البلدي بطبرق يحذر من شراء الأراضي الخارجة عن المخطط العام

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الخميس 04 يوليو 2019, 10:21 مساء
أعمال لجنة الإزالة في طبرق. (الإنترنت)

حذر جهاز الحرس البلدي في طبرق، المواطنين من شراء «الأراضي الفضاء الموجودة على الطرق الرئيسية» بالمدينة «التي تعتبر خارج المخطط العام واستخدامها للبناء العشوائي وإقامة أكشاك لبيع الخضروات والفواكهة واللحوم.

وقال مسؤول وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي في طبرق، مصطفى زاكي لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، «نستغرب قيام بعض المواطنين البسطاء بشراء أراضي فضاء على الطرق الرئيسية من قبل أصحاب الأرض بحجة ملكيتها واستخدامها كمبنى أو سوق أو أكشاك عشوائية لبيع الخضروات والفواكهة واللحوم».

ونبه زاكي المواطنين إلى أن «هذا الأمر يعتبر مخالف ويعرض صاحبه للمسألة القانونية»، مطالبا «الجميع بالتعاون مع رجال جهاز الحرس البلدي الذين يعملون من أجل إزالة كافة المخالفات الحاصلة بالمدينة من بناء عشوائي وغيرها».

وأطلق المجلس التسييري لبلدية طبرق بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي والغرفة الأمنية المشتركة قبل أيام حملة لإزالة العشوائيات من كافة شوارع وأحياء المدينة الرئيسية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الموافقة على مقترح إعادة غدامس إلى لائحة التراث العالمي
ليبيا
أميركا تعرقل إصدار بيان عن مجلس الأمن يدين قصف مركز المهاجرين في تاجوراء
ليبيا
بالفيديو.. ميسي يهاجم حكم «الكلاسيكو» ويشكك في اتحاد أميركا الجنوبية
رياضة عالمية
إنشاء 5 صالات رياضية بطرابلس
رياضة محلية
ليلة دامية في تاجوراء وإدانات دولية لمقتل وجرح عشرات المهاجرين
ليبيا
7 لاعبين تحت تهديد الاستبعاد في المنتخب الليبي
رياضة محلية
«فيسبوك» و«يوتيوب» تتصدّيان للعلاجات الزائفة على الإنترنت
علوم وتكنولوجيا
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل المناضل محمد بشير المغيربي
ثقافة وفن
عادل إمام يتقدم نجوم الفن في عزاء عزت أبو عوف (صور)
ثقافة وفن
وزير داخلية الوفاق لـ«بوابة الوسط»: طائرة ليست ليبية قصفت مركز إيواء تاجوراء
ليبيا
علي العيساوي: شكلنا فريق أزمة لمتابعة السوق وضمان توافر حاجات الليبيين
ليبيا
الإمارات تنفي ملكيتها لأسلحة أميركية عثرت عليها قوات حكومة الوفاق في غريان
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب انتشار رائحة العادم داخل السيارة