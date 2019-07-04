«داخلية الوفاق» تكلف المديريات بتأمين مقار شركة الكهرباء بالمناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 يوليو 2019, 05:47 مساء
اجتماع وكيل وزارة الداخلية مع مديريات الأمن وشركة الكهرباء. (وزارة الداخلية)

كلفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، مديريات الأمن بضرورة التنسيق مع الشركة العامة للكهرباء وتكليف عناصر أمنية ثابتة لتأمين مقار ودوائر التشغيل وغرف التحكم التابعة للشركة في مختلف المناطق.

وجاء التكليف خلال اجتماع عقده وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، العميد خالد مازن، صباح اليوم الخميس، مع المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، ومديري أمن طرابلس، الجفارة، جادو، الزاوية، الخمس، تاجوراء، جنزور، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ومدير الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية، ورئيس قوة العمليات الخاصة.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع الذي عُـقد بمقر ديوان الوزارة في العاصمة طرابلس جرى خلاله «مناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه الشركة العامة للكهرباء أثناء قيامها بعمليات طرح الأحمال عن بعض المناطق نتيجة العجز الحاصل بالشبكة جراء الأوضاع الراهنة».

وأضافت الوزارة أن الاجتماع جرى خلاله أيضًا «التنسيق بين الشركة ومديري الأمن بالمناطق بضرورة وجود عناصر ثابتة لمديريات الأمن بالوجود بشكل دوري أمام مقار ودوائر التشغيل وغرف التحكم الواقعة ضمن الاختصاص المكاني لكل مديرية، وبالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للدعم المركزي والإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية وقوة العمليات الخاصة لتوفير الحماية والأمن لمصادر الطاقة الكهربائية وموظفي الشركة العامة للكهرباء بتلك المحطات، للقيام بواجبهم على أكمل وجه».

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