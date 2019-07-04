تركيب صمامات جديدة لتوصيل مياه الشرب لحي المنارة ووسط مدينة طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الخميس 04 يوليو 2019, 04:39 مساء
تركيب الوصلات الجديدة وسط مدينة طبرق. (الإنترنت)

شرعت شركة المياه والصرف الصحي بمدينة طبرق، أمس الأربعاء، في تركيب صمامات جديدة لتوصيل مياه الشرب لحي المنارة ووسط المدينة بعد انقطاع المياه على هذه المناطق لأكثر من ثلاثة أشهر.

وأعلن المجلس التسييري عبر صفحة البلدية على «فيسبوك» أن العاملين بشركة المياه «تمكنوا من تركيب صمامات على خط مياه حي المنارة لحل مشكلة انقطاع المياه على نصف المدينة ووضع صمام آخر على خط 600 بالقرب من مفترق التحريات ليخفف انقطاع المياه على عدد كبير من الأحياء ووضع صمام احتياطي على خط 300 لتوفير المياه بحي المنارة في حال عطل خط 600».

وقال مدير إدارة الإعلام ببلدية طبرق، صلاح فؤاد لـ«بوابة الوسط» إن البلدية تسعى لحل المختنقات التي تواجه المواطنين وفي مقدمتها معالجة مشكلة مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة.

وأضاف فؤاد أن البلدية تلقت شكاوى كثيرة بخصوص انقطاع المياه عن أحياء المنارة ووسط المدينة منذ فترة تزيد عن ثلاثة أشهر ما دعا البلدية وشركة المياه للتحرك ومعالجة الخلل بوصلات جديدة.

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