سرقة كابلات محطة كهرباء في سبها

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 يوليو 2019, 01:30 مساء
محطة الكهرباء الشمالية في سبها بعد تعرضها إلى السرقة، 3 يوليو 2019، (شركة الكهرباء)

سرق مجهولون الكابلات المغذية محطة الكهرباء الشمالية بمدينة سبها، مما أسفر عن انقطاع التيار عن منطقة المهدية.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن الواقعة حدثت أمس الأربعاء، وقد سبق أن شهدت المحطة أعمالاً مماثلة، «في ظل غياب الأجهزة الأمنية»، بحسب بيان نشرته صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس، والتي شاركت صورًا تظهر فيها المحطة سالفة الذكر، إضافة إلى كابلات كهرباء تم نبشها.

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وسبق أن أصدرت الشركة بيانًا حذرت فيه من التعديات المتكررة التي تتعرض لها منشآتها والعاملين فيها، منوهة بأن استمرار الأمر قد يؤدي إلى «إظلام تام» في كافة المناطق.

السارقون نبشوا كابلات المحطة
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