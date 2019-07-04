«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على ساحل درنة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 يوليو 2019, 12:35 مساء

وجه المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذيرًا إلى الصيادين في درنة، من رياح شمالية غربية قوية على ساحل المدينة، تصل سرعتها إلى 25 عقدة، بينما لا تتجاوز سرعة الرياح على ساحلي مصراتة وسرت 15 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري، اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج على الساحل الشرقي سيصل إلى 1.5 متر، وستصل درجة الحرارة عليه إلى 24 درجة مئوية.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح شمالية بوجه عام يتغير اتجاهها على ساحل الخمس وشمالية غربية (شرش) على ساحل مصراتة وسرت، بسرعة تتراوح بين 5 - 15 عقدة.
- الموج مرتفع بما لا يتجاوز المتر، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 22-24 درجة مئوية، والموج هادئ إلى خفيف.
- الرؤيـة جيدة إلى متوسطة على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت؛ لاحتمالية ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب، والرياح شمالية غربية بوجه عام، بينما تكون بحرية اليوم الثلاثاء على ساحل رأس لانوف وبنغازي وشحات، فيما تتراوح سرعتها بين 5 - 20 عقدة، وتصل مساء اليوم إلى 25 عقدة على ساحل درنة.
- ارتفاع الموج لا يزيد على متر، ويصل إلى 1.5 متر على أقصى الساحل الشرقي.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب على ساحل درنة وطبرق، ودرجة الحرارة تتراوح بين 23- 24 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة وتكون متوسطة على ساحل الخليج؛ لاحتمالية ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر.

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