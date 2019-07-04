طرابلس تستقبل 4 شحنات تطعيمات خلال أسبوع

شحنة تطعيمات داخل مخزن في طرابلس، 28 يونيو 2019، (جهاز الإمداد الطبي في طرابلس)

أعلن جهاز الإمداد الطبي في طرابلس، اليوم الخميس، وصول أربع شحنات تطعيمات إلى المخازن في العاصمة، خلال أسبوع.

وأوضح الجهاز أن تلك الشحنات وصلت في الفترة من 28 يونيو الماضي، وحتى 3 يوليو الجاري، وفق بيان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لافتًا إلى أن التطعيمات سبق التعاقد عليها مع عدد من كبرى الشركات العالمية المتخصصة.

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يذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن في وقت سابق التعاقد لمدة ثلاث سنوات مقبلة على توريد التطعيمات اللازمة لأجل إنهاء أزمة نقصها في البلاد.