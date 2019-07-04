اعتماد مدرسة الفنون في طرابس بقائمة التراث الإسلامي

مدرسة الفنون والصنائع في طرابلس، (الإنترنت: أرشيفية)

اعتمدت لجنة التراث في العالم الإسلامي، مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية في طرابلس، كأحد المواقع المسجلة على قائمتها النهائية للمواقع التراثية الإسلامية، ضمن 10مواقع تراثية إسلامية أخرى، بحسب وزارة التعليم في حكومة الوفاق.

وأشارت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس إلى إدراج اللجنة أربعة مواقع ليبية أخرى على قائمتها التمهيدية للتراث، وهي جامع مراد آغا بتاجوراء، وقصر الحاج بجبل نفوسة، وجامع أوجلة، ووادي الناموس «موقع طبيعي»، واستثني ملف قلعة مرزق التاريخية إلى حين استكماله للتسجيل.

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يذكر أن لجنة التراث العالمي، وافقت اليوم الخميس، على مقترح بشأن إعادة مدينة غدامس القديمة إلى لائحة التراث العالمي.