صيانة قسم التجميل في مستشفى جراحة الحروق بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 يوليو 2019, 10:10 صباحا
قسم التجميل في مستشفى الحروق بطرابلس بعد التطوير، 3 يوليو 2019، (صحة الوفاق)

أعلن مدير مكتب الإعلام بمستشفى جراحة الحروق والتجميل في طرابلس، علي الرياني، اليوم الخميس تنفيذ أعمال صيانة داخل أقسام المستشفى، بعد توقف ثماني سنوات.

وقال الرياني إن الطابق الثاني من المستشفى شهد أعمال صيانة وتجهيزًا شاملًا، حيث استؤنفت أعمال الصيانة المتوقفة منذ العام 2011 بقسم التجميل، وتجهيزه بـ15 سريرًا، واستحدثت وحدة عناية تجميلية داخل القسم، مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، وفق بيان وزارة الصحة بحكومة الوفاق، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وبيّن أنه يجري الآن تنفيذ مشروع تطوير العناية الفائقة، وتجهيز الحجرات لأول مرة في ليبيا بجدران زجاج طبي ذات جودة عالية، تتميز بزخرفة ثلاثية الأبعاد 3D، ترمز إلى الطبيعة.

وأشار إلى إمداد المستشفى بالأجهزة والمعدات الطبية والمشغلات واستحداث قسم علاج طبيعي وتجهيزه بكامل المعدات والأجهزة الطبية.

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