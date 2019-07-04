«عدل الوفاق» تعلن ارتفاع قتلى «هجوم تاجوراء» إلى 60 شخصًا

شعار وزارة العدل بحكومة الوفاق، (الإنترنت)

أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على مركز إيواء في تاجوراء، إلى 60 قتيلًا إضافة إلى 77 مصابًا.

ودانت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماع «فيسبوك»، الهجوم، متعهدة بـ«رصد وتوثيق هذه الانتهاكات و متابعتها و ملاحقة المسؤولين عنها مع السلطات الوطنية و الدولية المختصة».

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وطالبت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين والمنظمات الدولية للهجرة والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع السلطات الليبية، من أجل إعادة المهاجرين إلى أوطانهم، وحث دولهم على استقبالهم، وتوطين من تستدعي ظروفه في بلد ثالث.