الخارجية الأميركية: الحاجة ملحة لتهدئة القتال في طرابلس والعودة للعملية السياسية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 يوليو 2019, 02:16 صباحا
مبني وزارة الخارجية الأميركية, (أرشيفية : الإنترنت)

قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن «الحاجة ملحة لجميع الأطراف الليبية لتهدئة القتال في طرابلس والعودة إلى العملية السياسية»، مشيرة إلى أن «العملية السياسية هي السبيل الوحيد القابل للتطبيق إلى السلام الدائم والاستقرار في ليبيا».

ودان الناطقة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورجتوس، في بيان صحفي، «الهجوم البغيض على مرفق احتجاز المهاجرين في تاجوراء، والذي أسفر عن مقتل 44 شخصًا وإصابة أكثر من 100 مدني بريء».

وتقدمت أوروجتس بـ«أحر التعازي لعائلات القتلى ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين»، مؤكدة أن هذه «الخسارة المأساوية التي لا داعي لها في الأرواح، أثرت على واحدة من أكثر الفئات ضعفا».

واشنطن تدين الهجوم «المشين» على مركز المهاجرين في تاجوراء

وشهدت الساعات الماضية تنديدا دوليا واسعا ومطالبات بإجراء تحقيق مستقلّ في مقتل أكثر من 44 مهاجراً في غارة جوية استهدفت مركزاً لاحتجازهم في تاجوراء، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتبادلت حكومة الوفاق والجيش التابع للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، الاتهامات بشنّ الهجوم الذي ندّد به الاتحاد الأوروبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو.. ميسي يهاجم حكم «الكلاسيكو» ويشكك في اتحاد أميركا الجنوبية
رياضة عالمية
إنشاء 5 صالات رياضية بطرابلس
رياضة محلية
ليلة دامية في تاجوراء وإدانات دولية لمقتل وجرح عشرات المهاجرين
ليبيا
7 لاعبين تحت تهديد الاستبعاد في المنتخب الليبي
رياضة محلية
«فيسبوك» و«يوتيوب» تتصدّيان للعلاجات الزائفة على الإنترنت
علوم وتكنولوجيا
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل المناضل محمد بشير المغيربي
ثقافة وفن
عادل إمام يتقدم نجوم الفن في عزاء عزت أبو عوف (صور)
ثقافة وفن
وزير داخلية الوفاق لـ«بوابة الوسط»: طائرة ليست ليبية قصفت مركز إيواء تاجوراء
ليبيا
علي العيساوي: شكلنا فريق أزمة لمتابعة السوق وضمان توافر حاجات الليبيين
ليبيا
الإمارات تنفي ملكيتها لأسلحة أميركية عثرت عليها قوات حكومة الوفاق في غريان
ليبيا
بالفيديو.. مالك الزناد يبدأ أولى تدريباته العنيفة بلندن مع ماكجيجان
رياضة محلية
«فرانس برس»: هذه أهداف حفتر من التصعيد تجاه تركيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تساقط شعرك يخفي مشكلات صحية خطيرة