رئيس «أزمات الصحة» ووكيل داخلية الوفاق يتفقدان جرحى قصف مركز إيواء المهاجرين بتاجوراء

رئيس لجنة الأزمات بوزارة الصحة فوزي أونيس، ووكيل وزارة الداخلية محمد الشيباني، مع أحد المصابين في قصف مركز إيواء تاجوراء, 4 يوليو 2019

قام رئيس لجنة الأزمات والطوارئ بوزارة الصحة فوزي أونيس، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني، بزيارة تفقدية للاطمئنان على جرحى المهاجرين غير الشرعيين داخل المستشفيات بطرابلس، الذين أصيبوا نتيجة استهداف قصف جوي لمركز الإيواء بتاجوراء ليلية البارحة، توفي على إثره 33 شخصا وجرح أكثر من 60 شخصا.

وأكد «أونيس» أن الجرحى الموجودين داخل المستشفيات يتلقون العلاج اللازم، مستنكراً وحشية هذه الأفعال التي تتصادم مع جميع القوانين والأعراف المحلية والدولية.

من جانبه قال الشيباني، إن وزارة الداخلية تُتابع مع وزارة الصحة الحالة الطبية للجرحى وتلقيهم للعلاج، مشدداً على توفير كافة سبل الدعم لهم إلى حين التواصل مع دولهم وإعادتهم إليها.