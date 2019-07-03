«داخلية الوفاق» تعلن «حصيلة شبه رسمية» لضحايا القصف على مركز إيواء تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 يوليو 2019, 11:08 مساء

أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، العقيد مبروك عبد الحفيظ ميلاد، عن سقوط 33 قتيلا منهم 5 جثث جمعت من أشلاء، في «حصيلة شبه رسمية» جراء القصف الجوي الذي استهدف مركزا لإيواء المهاجرين غير الشرعيين في تاجوراء، وذلك من خلال التواصل مع مكتب الإعلام بوزارة الصحة.

وأوضح ميلاد، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن مستشفى طرابلس المركزي يضم حاليا 19 جثة كاملة و5 جثث جمعت من أشلاء، فيما يضم المستشفى الجامعي طرابلس، 9 جثث كاملة و14 جريحا منهم 4 حالات خطيرة و10 غادروا، و25 جريحا في مستشفى معتيقية و10 جرحى بمستشفي أبو سليم وحالتان بمصحة خاصة.

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وعن سبب التضارب في عدد الضحايا منذ وقوع القصف حتى الآن، أكد «ميلاد»، أن «هول المأساة كان كبيرا والخسائر كانت ثقيلة وعدد الجثث والأشلاء كان يصعب إحصاؤه، مما تسبب في التباين حول عدد الضحايا».

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