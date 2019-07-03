شركة البريقة تعلن عن سقوط قذيفة قرب منشآت مستودع طريق المطار بطرابلس

أحد خزانات الوقود التابعة لشركة البريقة بطريق المطار في طرابلس التي تضررت جراء الاشتباكات في سبتمبر 2018. (أرشيفية: المؤسسة الوطنية للنفط)

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم الأربعاء، عن سقوط قذيفة قرب منشآت مستودع طريق المطار في العاصمة طرابلس جراء الاشتباكات التي تشهدها المناطق القريبة من الموقع بين القوات التابعة لحكومة الوفاق والقوات التابعة للقيادة العامة منذ الرابع من أبريل الماضي.

وأعربت الشركة في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» «عن استيائها وقلقها الشديد من استمرار القصف حول مستودع طريق المطار، حيث سقطت قذيفة ما بين الجسر وسياج المحيط بالمستودع من الناحية الجنوبية الغربية، وهي المنطقة القريبة من مواقع التشغيل وكذلك خزانات الغاز المسال في مستودع طريق المطار بالعاصمة طرابلس، يوم الثلاثاء 2 يوليو 2019».

وجددت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة دعوتهما «لجميع الأطراف المتنازعة بالابتعاد عن منطقة المستودع والخزانات لتجنب الكوارث البيئية والإنسانية والاقتصادية التي قد تحدث جراء إصابة هذه الخزانات التي تحتوي الكثير من الوقود القابل للاشتعال مما قد يتسبب بكارثة بيئية وإنسانية واقتصادية في الخزانات وفي المناطق السكنية المجاورة».

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وفي 16 يونيو الماضي اندلع حريق بالقرب من خزانات غاز النفط المسال في مستودع الشركة بطريق المطار «نتيجة قصف مباشر للمنشأة»، لكن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة عليه وإخماده، بحسب بيان مشترك أصدره المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة.