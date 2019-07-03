وصول شحنة من المستلزمات ومشغلات غسيل الكلى لمستشفى بن سينا في سرت

الشحنة الطبية التي وصلت مستشفى ابن سينا في سرت. (الإنترنت)

أكد مدير المخازن الطبية بمستشفى بن سينا التعليمي في سرت، الهادي إبراهيم الخراز، اليوم الأربعاء، وصول شحنة من المستلزمات الطبية ومشغلات قسم الكلى إلى المستشفى.

وأضاف الخراز في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن شحنة أخرى «من أغذية حساسية القمح (المكرونة) وصلت المستشفى سلمها جهاز الإمداد الطبي في مدينة مصراتة».

ونوه الخراز إلى أن المستشفى سيستقبل شحنة أخرى من الأدوية والمستلزمات الطبية خلال اليومين القادمين، داعيا «المواطنين المعنيين بالأغذية الخاصة بحساسية القمح إلى أخذ العلم أنه بإمكانهم استلامها من صباح يوم الغد».