سفيرة السويد ترحب بـ«حل سلمي» للأزمة في ليبيا

السفير الليبي في السويد، محمد يوسف الزياني، مع سفيرة السويد في ليبيا، آنا بلوك مازوير, 3 يوليو 2019 (الخارجية الليبية)

عرض القائم بأعمال السفير الليبي في السويد، محمد يوسف الزياني، مبادرة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لحل الأزمة في البلاد، على سفيرة السويد في ليبيا، آنا بلوك مازوير.

ووفقا لبيان لوزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق، فإن «مازوير» عبرت عن ترحيب بلادها بالمبادرة وتحقيق المسار السياسي والمضي قدماً حول الاتفاق على حل سلمي وديمقراطي وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الحالي.

جاء ذلك خلال لقاء «الزياني»، بسفيرة السويد الجديدة لدى ليبيا آنا بلوك مازوير، التي تم تعيينها مؤخرا كسفير غير مقيم خلفاً لفريديريك فلورن الذي أنهى فترة عمله في ليبيا.

ووفقا لبيان من الخارجية الليبية اليوم، هنأ الزياني نظيرته «مازوير»، على تعيينها كسفيرة لبلادها إلى ليبيا، الأمر الذي يهدف إلى استمرار وتعزيز العلاقات المتميزة على المستوى الدبلوماسي والتعاون بين البلدين، كما أكد القائم بالأعمال على العلاقات المتميزة والتاريخية بين دولة ليبيا ومملكة السويد.

من جانبها أكدت مازوير، أن بلادها تدعم العمل على دعم العلاقات بين البلدين والدفع بها نحو المزيد من التعاون المنشود وخلق شراكات إستراتيجية بين البلدين في عدد من المجالات الحيوية.