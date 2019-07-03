توقف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة بعد تعرضه لقصف جوي

إدارة مطار معيتيقة الدولي، تعلن عن توقف الملاحة الجوية بالمطار لحين إشعار آخر إثر استهدافه بضربة جوية قبل قليل»، وفقًا للصفحة الرسمية للمطار على موقع «فيسبوك».
ولم يتسنَ لـ«بوابة الوسط» التأكد من المعلومة من مصدر مستقل.
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