المسماري ينفي مسؤولية الجيش الوطني عن «قصف تاجوراء»

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الأربعاء 03 يوليو 2019, 07:51 مساء
الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري. (الإنرتنت)

نفى الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، مسؤولية الجيش الوطني عن القصف الجوي الذي استهدف مركزا لإيواء المهاجرين غير الشرعيين في تاجوراء، مشيرا إلى أن التفجير الذي استهدف مقر المركز «وقع بعد 17 دقيقة من غارات دقيقة نفذها الجيش لمواقع المليشيات».

وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم «ننفي ما نسب للجيش من ضربات على مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء ونؤكد أن التفجيرات حدثت بعد 17 دقيقة من ضرب المكان. ونؤكد أن الغارة الجوية التي نفذها سلاحنا الجوي استهدفت مكانا لم يكن به المهاجرون غير الشرعيين».

وأشار المسماري إلى أن الغارة الجوية التي نفذها الجيش الوطني سبقتها أربع غارات استهدفت نفس الموقع «للمليشيات» في تاجوراء خلال 70 يوما من اندلاع الحرب في العاصمة «ولم يكن به أحد»، « مؤكدا أن معركة الجيش الوطني «على الإرهاب مستمرة بكل قوة».

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